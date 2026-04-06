Amro: Orta Doğu savaşı Asya’da enflasyonu artıracak

Amro, bölgesel manşet enflasyonun 2026’da %1,4 olacağını, ocak ayında açıkladığı %1,2’lik tahminin üzerinde gerçekleşeceğini belirtti. 2027 için enflasyon beklentisi ise %1,5’e çıkarıldı. Buna karşın büyüme tahmini değişmedi; bölgenin 2026 ve 2027’de %4 büyümesi bekleniyor.

Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN üyesi 10 ülkeyi kapsayan Asean+3 ekonomilerinin enerji şokunu önceki dönemlere göre daha iyi yönetebileceği ifade edildi. Amro Başekonomisti Dong He, bölgenin daha enerji verimli ve daha az petrole bağımlı olduğunu, merkez bankalarının da politika alanına sahip bulunduğunu söyledi.

Amro’ya göre güçlü iç talep, sağlam ihracat ve artan dış tamponlar büyüme görünümünü destekliyor. Ancak savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana riskler yoğunlaştı; petrol ve gaz fiyatları yükseldi, piyasalarda dalgalanma arttı.

Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerin Asya için kritik olduğuna dikkat çekildi. Boğazdan geçen ham petrol ve LNG’nin yaklaşık %80’i Asya’ya gidiyor. Çatışmanın uzaması halinde enerji piyasalarının ötesinde sanayi girdileri, lojistik, gıda fiyatları, turizm ve işçi dövizleri üzerinde de etkiler görülebileceği uyarısı yapıldı.