Ant Grup, 6 milyar dolarlık pay geri alımı başlattı

Fintech devi Ant, yılan hikayesine dönen fiyat düzeltmesinin ardından yaklaşık 78,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden hisselerini geri satın almayı teklif etti.

Jack Ma'nın kurduğu Ant Grup, 2020'de önerilen ilk halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 70 altında değer biçen bir hisse geri alım planı başlattı.

Şirket, Çinli mali düzenleyicilerin yıllarca süren bir inceleme kampanyasını sonuçlandırmak için şirkete yaklaşık 1 milyar dolar para cezası vermesinden bir gün sonra, 6 milyar dolara kadar hisse geri satın almayı teklif etti.

Ma Pekin yönetimiyle ters düştü

Çinli mali düzenleyiciler cuma günü Ant'a 7,1 milyar yuan (984 milyon dolar) ceza kesti. Düzeltme kampanyaları Ant Grup’u karlı kredi işinin yarısını dışarıdaki yatırımcılara devretmeye zorlarken, amiral gemisi para piyasası fonundaki varlıklar yarı yarıya düştü. Hükümet ayrıca Ant'ın geniş kullanıcı verileri hazinesi üzerinde de kontrol talep etti.

Ant'ın yeniden yapılandırılması, Jack Ma'nın fintech grubunun planlanan halka arzından birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada Çinli düzenleyicileri ve ülkenin devlete ait bankalarını eleştirmesinin ardından Kasım 2020'de başladı.

Ma'nın konuşmasına yönelik resmi tepkiler, Pekin yönetiminin kurumsal devlerin etkisini dizginleme kampanyasını başlatmasına neden oldu. Ma çoğunlukla kamuoyunun gözünden kayboldu ve bir süreliğine Japonya'ya taşındı.