Antep fıstığında fiyat şoku: Güney Afrika üretimi artırıyor

Güney Afrikalı tarım grubu Karoo Pistachios, artan fiyatlardan yararlanmak ve dünyanın en büyük üreticileriyle rekabet edebilmek için üretimi artırıyor.

Bloomberg’in haberine göre, dondurma ve çikolatalarda kullanılan Antep fıstığı fiyatları global piyasalarda, dünyanın ikinci en büyük üreticisi olan İran'daki çatışmanın zaten kısıtlı olan piyasadaki arzı sekteye uğratmasıyla bu ay son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Karoo Pistachios CEO'su David Muller bir röportajda, İran'daki durumun kendilerine yardımcı olduğunu, fiyatların çok yükseldiğini ve birçok ithalatçının tedarik zinciri çeşitlendirmesi hakkında aradığını belirtti. Muller, ürün tutmayı ve yılın ilerleyen zamanlarında biraz daha yüksek bir fiyata satmayı düşündüklerini söyledi.

Muller'e göre Karoo, şu anda Afrika'da Antep fıstığının büyük ölçekte yetiştiğinin kanıtlandığı tek bölge. Mısır, Fas ve Tunus'taki denemeler henüz ticari üretime ulaşamadı ve bu da Güney Afrika'ya potansiyel bir ilk hareket avantajı sağlıyor.