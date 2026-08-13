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Anthropic, 2 trilyon dolarla tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

Yapay zeka şirketi Anthropic’in yatırımcıları, şirketin ekim ayında gerçekleştirmesi beklenen halka arzında 2 trilyon dolar veya daha yüksek bir değerlemeye ulaşmasını bekliyor. Bu seviyedeki bir değerlemenin Anthropic’in, SpaceX’i de geride bırakarak tarihin en büyük halka arzı olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Anthropic, 2 trilyon dolarla tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor
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Deniz Güldağ

Anthropic’in yatırımcıları, hızla artan gelirlerin şirketin mevcut değerlemesini sonbaharda yapılması planlanan halka arzda iki kattan fazla artırabileceğini açıkladı.

Anthropic’in beş yıl önce kurulan bir şirket olarak 2 trilyon dolar değerleme ile halka açılması, erken dönem yatırımcılarına milyarlarca dolarlık kazanç sağlayabilir.

Şirketin yatırımcıları, Anthropic’in gelişmiş yapay zeka modellerine yönelik güçlü talebin bu beklentiyi desteklediğini savunuyor.

Yatırımcılar, yapay zeka modeli Claude’un geliştiricisi Anthropic’in yıllık bazda hesaplanan gelirinin 2026 sonuna kadar 100 milyar ila 120 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.

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