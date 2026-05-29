Anthropic 965 milyar dolarlık değerlemeyle zirveye yerleşti

Yapay zeka şirketi Anthropic, perşembe günü 65 milyar dolarlık Seri H yatırım turunu tamamladı. Şirket, bu finansmanla birlikte 900 milyar dolarlık bir ön değerlemeye ulaştı.

Yatırım sonrası değerlemesi 965 milyar doları (829 milyar euro) bulan şirket, böylece dünyanın en değerli yapay zeka girişimi unvanını kazandı. Bu gelişme, Anthropic şirketini en büyük rakibi ve ChatGPT uygulamasının geliştiricisi OpenAI'ın önüne geçirdi.

San Francisco merkezli girişim, elde edilen 65 milyar dolarlık (55.8 milyar euro) finansmanla olası bir Wall Street halka arzına doğru ilerliyor. Anthropic, şubat ayındaki bir önceki yatırım turunda 30 milyar dolar toplayarak 380 milyar dolarlık değere ulaşmıştı.

Şirket, son yatırım turuyla birlikte bu değerlemeyi iki katından fazla artırmış oldu. OpenAI ise mart ayındaki finansman turunda 122 milyar dolar (104.8 milyar euro) toplayarak 730 milyar dolarlık bir değerleme elde etmişti. OpenAI şirketinin yatırım sonrası değeri ise 852 milyar doları (732 milyar euro) bulmuştu.

Gelirler ve pazar payı hızla artıyor

Anthropic, bu ay itibarıyla yıllıklandırılmış gelir hızının 47 milyar doları (40.4 milyar euro) aştığını duyurdu. Şirket bu geliri, insanların ve kurumların kod yazma veya diğer görevleri yerine getirmesi için Claude teknolojisini satarak elde ediyor.

Anthropic şirketinin amiral gemisi yapay zeka modeli Claude'a olan talep küresel çapta hızla artıyor. Forbes'a konuşan SensorTower verilerine göre, ChatGPT uygulamasının pazar hakimiyetinde belirgin bir düşüş yaşanıyor.

Üç yıl önce en hızlı büyüyen tüketici uygulaması olan ChatGPT, 2026 yılının ikinci çeyreğinde küresel yapay zeka uygulaması indirmelerinin yüzde 47'sini oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 67 seviyesindeydi.

Anthropic şirketinin Claude modeli ise geçen yılki her çeyrekte yüzde 1 olan payını bu çeyrekte yüzde 14'e çıkardı. Yeni yatırım turuna Altimeter Capital, Dragoneer Investment Group, Greenoaks Capital ve Sequoia Capital gibi firmalar öncülük etti.

Şirket yaptığı açıklamada, yeni fonun güvenlik araştırmalarını geliştireceğini ve artan hesaplama gücü ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Anthropic Finans Direktörü Krishna Rao, bu finansmanın deneyimledikleri tarihi talebe hizmet etmelerine, araştırma sınırında kalmalarına ve Claude modelini işin yapıldığı daha fazla yere taşımalarına yardımcı olacağını söyledi.

Yeni modeller ve stratejik ortaklıklar

Anthropic, perşembe günü Claude Opus 4.8 adlı en yeni yapay zeka modelini de piyasaya sürdü. Şirket, bu modelin kodlama ve profesyonel işlerde önceki sürümlerden çok daha iyi olduğunu duyurdu.

Ayrıca Anthropic şirketinin, Birleşik Krallık merkezli Fractile yapay zeka çiplerini güvence altına almak ve tedariki çeşitlendirmek için görüşmeler yaptığı belirtildi. Şirket kısa süre önce Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile de bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Anthropic, Claude Pro ve Claude Max abonelerinin kapasitesini doğrudan artırmak için Colossus süper bilgisayarını kullanacak. 2021 yılında aralarında Dario ve Daniela Amodei kardeşlerin de bulunduğu eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan Anthropic, bugüne kadar 130 milyar dolardan fazla yatırım aldı.

Her iki kardeşin de yaklaşık 7 milyar dolarlık net serveti bulunuyor. Anthropic, OpenAI ve SpaceX şirketlerinin yakın zamanda halka açık hale gelmesi bekleniyor. Ancak her üç şirketin de kazandığından daha fazla para kaybetmesi, piyasalardaki yapay zeka balonu endişesini körüklüyor.

Geçen yıl 800 milyar dolar (680 milyar euro) değerinde olan SpaceX, şubat ayında Musk'ın xAI şirketiyle birleşmesinin ardından değerini 1.25 trilyon dolara (1.06 trilyon euro) çıkardı. Musk, önümüzdeki hafta yatırımcılara sunulacak tarihin en büyük hisse satışlarından birini planladığını duyurdu.

Öte yandan OpenAI, kurucu ortaklarından Elon Musk'ın açtığı davanın düşmesiyle halka arz hedefleri önündeki büyük bir engeli aştı. Federal mahkeme jürisi, haftalar süren duruşmaların ardından şirketin orijinal kar amacı gütmeyen misyonuna ihanet etmediğine karar verdi. Musk'ın bu kararı temyize götürmeyi planladığı ifade edildi.

Hükümetle gerilim ve yasal süreçler

Anthropic, hızla büyümesine rağmen bu yıl özellikle Donald Trump yönetimiyle ciddi yasal engellerle karşılaştı. Şirket, devlet destekli kitlesel gözetim ve otonom silah geliştirme endişelerini gerekçe göstererek yapay zeka modellerine sınırsız erişim vermeyi reddetti.

Bunun üzerine ABD Başkanı Trump, şubat ayında tüm federal kurumların Claude kullanımını durdurmasını emretti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon ile Anthropic CEO'su Dario Amodei arasındaki halka açık tartışmanın ardından şirketi ulusal güvenlik tedarik zinciri riski olarak ilan etti.

Anthropic bu karara itiraz ederek dava açtı ve sürecin iki federal mahkemede devam ettiği bildirildi. Tüm bu gerilimlerin yanı sıra şirket, henüz kamuoyuna açılmamış en güçlü modeli olan Mythos'un siber güvenlik yetenekleri ve riskleri hakkında Beyaz Saray ile görüşmeler yürütüyor.