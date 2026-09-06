Anthropic halka arz için düğmeye basıyor: Tarih belli oldu

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Anthropic’in ilk halka arzının pazarlama sürecine en erken ekim ortasında başlaması ve halka arzı kasım ayında ülkede yapılacak ara seçimlerinden birkaç gün önce tamamlaması bekleniyor.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre izahnamenin eylül sonundan önce yayımlanması beklenmiyor.

Kaynaklar, zamanlama da dahil olmak üzere planların değişebileceği uyarısında bulunuyor.

2 trilyon dolara ulaşabilir

Bu değişiklik, bazı yatırımcıların 2 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördüğü halka arzı erteliyor.

Söz konusu halka arz, şimdiye kadar gerçekleştirilmesi planlanan en büyük halka arzlardan biri olmasının yanı sıra hızla büyüyen yapay zeka sektörüne yönelik kamu piyasalarındaki yatırımcı iştahının da önemli bir sınaması olacak.

Şirketler piyasa koşulları, düzenleyici incelemeler ve diğer hazırlıklar üzerinde çalışırken halka arz takvimlerinde sıklıkla değişiklik yapıyor. Reuters, bu tür değişikliklerin olağan dışı olmadığını vurguluyor.

Oksijen'in Reuters'a konuşan kaynaklardan derlediği habere göre biri halka arz sürecinin bir parçası olarak Anthropic’in 15 milyar dolarlık rotatif kredi limitini kesinleştirmeye çalıştığını, bunun ardından kredi finansmanında görev alan bankaların analistleri de dahil olmak üzere analistlerin şirketle görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Söz konusu kaynak, şirketlerin genellikle analist toplantıları ve halka arz izahnamesinin kamuoyuna açıklanması arasında birkaç hafta bıraktığını fakat analistlerin Anthropic’i halihazırda yakından tanıması nedeniyle şirketin bu süreyi daha kısa tutabileceğini belirtti.

Konuya yakın kaynaklar, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan ve Citi'nin Anthropic’in halka arzında şirketle birlikte çalışan bankalar arasında yer aldığını da ifade etti.