ANZ: Orta Doğu savaşı İngiltere'de stagflasyon riski yaratıyor

ANZ ekonomisti Bansi Madhavani, Orta Doğu’daki çatışmaların ve yükselen enerji fiyatlarının İngiltere ekonomisi için stagflasyonist bir şok oluşturduğunu söyledi.

Madhavani, manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda yıllık bazda %3’ün üzerine çıkmasının beklendiğini, buna karşılık büyümenin %1’in altında kalacağını belirtti.

Uzayan enerji fiyat şokunun resesyon ihtimalini artırdığını vurgulayan Madhavani, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) ilk aşamada enerji fiyatlarındaki artışa faiz artırımıyla karşılık vermeyeceğini, bunun yerine “bekle-gör” yaklaşımı benimseyeceğini ifade etti.