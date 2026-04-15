  ANZ: Orta Doğu savaşı İngiltere'de stagflasyon riski yaratıyor
ANZ: Orta Doğu savaşı İngiltere'de stagflasyon riski yaratıyor

Orta Doğu kaynaklı enerji şoku İngiltere’de stagflasyon riskini artırırken, BOE’nin “bekle-gör” yaklaşımı öne çıkıyor.

ANZ ekonomisti Bansi Madhavani, Orta Doğu’daki çatışmaların ve yükselen enerji fiyatlarının İngiltere ekonomisi için stagflasyonist bir şok oluşturduğunu söyledi.

Madhavani, manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda yıllık bazda %3’ün üzerine çıkmasının beklendiğini, buna karşılık büyümenin %1’in altında kalacağını belirtti.

Uzayan enerji fiyat şokunun resesyon ihtimalini artırdığını vurgulayan Madhavani, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) ilk aşamada enerji fiyatlarındaki artışa faiz artırımıyla karşılık vermeyeceğini, bunun yerine “bekle-gör” yaklaşımı benimseyeceğini ifade etti.

