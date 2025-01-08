API petrol stokları üst üste dördüncü haftada da geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları üst üste dördüncü haftasında da geriledi ve bu analistlerin beklentilerinin de üzerinde oldu.

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,44 milyon varil azalan petrol stokları, 3 Ocak ile sona eren hafta 4,02 milyon varil daha aşağı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 250 bin varil gibi sınırlı bir düşüş olacağı yönündeydi.

API'nin verilerine göre, 2024 yılında ham petrol stoklarında 12 milyon varilden fazla düşüş yaşandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,2 milyon varil artışla 393,8 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 48 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 240 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Bir önceki hafta 2,2 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 7,33 milyon varil daha yukarı geldi. Bu 2024 yılında görülen en yüksek haftalık artış oldu. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın az üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste ikinci haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 5,7 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 3,2 milyon varil daha yükseldi. Artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 6 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üç haftalık artışın ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Bir önceki hafta 305 bin varil ile sınırlı artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 3,12 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,2 milyon varil azalan petrol stoklarında, 3 Ocak ile sona eren haftada 1,0 milyon varil daha düşüş olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,5 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,2 milyon varil artış olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 92,7 seviyesinden yüzde 92,4 seviyesine ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.