Apple CEO’su Tim Cook servetine 74,6 milyon dolar kattı

Apple CEO’su Tim Cook’un 2024 yılı toplam geliri, şirketin yapay zekâ ve Siri gizlilik politikalarına ilişkin tartışmalara rağmen geçen yıla göre yüzde artarak 74,6 milyon dolara yükseldi.

Bu artış, öncelikle 58,1 milyon dolara ulaşan hisse ödüllerindeki ve 12 milyon dolar olan hisse dışı teşvik planı tazminatındaki yükselişten kaynaklandı.

Şirketin ücret komitesi Cook’un ücretini yükseltti

Cook’un temel maaşı üçüncü yıl üst üste 3 milyon dolar olarak kaldı. Şirketin ücret komitesi ayrıca, benzer şirketlerin CEO’larının ücretlerine ilişkin kıyaslama verilerini gerekçe göstererek Cook’un hisse ödülünün hedef değerini 40 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseltme kararı aldı.

Bu arada, eski Mali İşler Müdürü Luca Maestri, Genel Danışman Kate Adams ve perakende ve insan kaynaklarından sorumlu Deirdre O’Brien’ın her biri 27.179.257 dolar toplam gelir elde etti. Operasyon Müdürü Jeff Williams ise 27.177.812 dolar ile biraz daha düşük bir paket aldı.

Apple inceleme altında

Apple, yapay zekâ ve Siri gizlilik politikaları nedeniyle inceleme altında. Şirket, BBC’nin bir şikâyetinin ardından yapay zekâ özelliklerindeki kusurları kabul etti.

Apple ayrıca Siri üzerinden yapılan yetkisiz kayıtlara ilişkin iddialar üzerine 95 milyon dolarlık bir davayı da çözüme kavuşturdu. Apple, gizlilik konusundaki duruşunu yineleyerek Siri verilerini hiçbir zaman pazarlama veya reklam amaçlı kullanmadığını veya satmadığını belirtti. Yakın zamanda yapılan bir anlaşma, Eylül 2014’ten Aralık 2024’e kadar milyonlarca ABD’li Apple cihazı kullanıcısına fayda sağlayabilir.

Bankacılık devi UBS iPhone için düşüş tahmininde bulundu

Geçen hafta UBS, Çin’de azalan talep ve düşen pazar payını gerekçe göstererek aralık ayı için daha zayıf iPhone satışları öngördü. Ancak şirketin hisse senedi değeri dirençli kalmaya devam etti ve bu durum yatırımcıların Apple’ın uzun vadeli beklentilerine olan güvenini gösterdi.

Tim Cook, Trump için 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu

Bu ayın başlarında Cook’un, diğer büyük teknoloji liderlerinin de katıldığı Başkan seçilen Donald Trump’ın yemin töreni komitesine 1 milyon dolar bağışta bulunduğu bildirilmişti. Bu hamle, dönemin siyasi ortamı göz önüne alındığında önemli bir adım olarak görüldü.