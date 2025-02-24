Apple yatırımlarına ağırlık verecek, 20 bin kişi işe alınacak

Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ABD’de 500 milyar dolardan fazla harcama ve yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Bu devasa taahhüt, yapay zeka, çip mühendisliği ve öğrenciler ile çalışanlar için beceri geliştirme programlarını kapsayan geniş bir girişimi destekleyecek. Apple, yaptığı açıklamada 20 bin kişiyi işe alacağını da duyurdu.

Apple CEO’su Tim Cook, “Amerikan inovasyonuna olan güvenimiz tam ve ülkemizin geleceğine yönelik bu 500 milyar dolarlık yatırımla ABD’deki uzun vadeli taahhüdümüzü pekiştiriyoruz. Gelişmiş Üretim Fonu’muzu ikiye katlamaktan Texas’taki ileri teknoloji üretimine kadar Amerikan üretimini genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Apple, Houston'da yeni üretim tesisi açıyor

Apple ve iş ortakları, Apple Intelligence sunucularını üretmek için Houston’da yeni bir ileri üretim tesisi kuracak. 2026'da açılması planlanan 250 bin metrekarelik tesis, binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Bu sunucular, Apple’ın Private Cloud Compute teknolojisinin temelini oluşturuyor ve dünyanın en gelişmiş yapay zeka güvenlik altyapısını sunuyor. Apple’ın mühendisleri tarafından geliştirilen sunucular, yüksek enerji verimliliği sağlarken Apple veri merkezlerinin yenilenebilir enerji kullanımını artıracak.

ABD’deki gelişmiş üretim fonu ikiye katlanıyor

Apple, 2017’de başlattığı Gelişmiş Üretim Fonu’nu 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarıyor. Bu fon, ABD genelinde yüksek beceri gerektiren üretim işlerini desteklemeye odaklanacak.

Apple, Arizona’daki TSMC’nin Fab 21 çip üretim tesisine çok milyar dolarlık bir yatırım yaparak burada gelişmiş çip üretimini artıracak. Apple’ın en büyük müşterisi olduğu bu tesis, 2 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor ve Apple çiplerinin seri üretimine geçtiğimiz ay başladı.

Ar-Ge yatırımları artıyor

Son beş yılda ABD’deki Ar-Ge harcamalarını neredeyse iki katına çıkaran Apple, bu büyümeyi hızlandırmaya devam edecek. Şirket, önümüzdeki dört yılda ağırlıklı olarak Ar-Ge, çip mühendisliği, yazılım geliştirme ve yapay zeka alanlarında 20 bin yeni çalışan istihdam edecek.

Apple’ın Ar-Ge merkezleri, özel çip tasarımı, donanım mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanlarda büyümeye devam edecek.

Detroit’te Apple üretim akademisi açılıyor

Cnbc-e'nin haberine göre Apple, ABD’deki küçük ve orta ölçekli işletmelere yapay zeka ve akıllı üretim tekniklerini uygulama konusunda destek sağlamak amacıyla Detroit’te bir Üretim Akademisi açıyor. Michigan State Üniversitesi gibi prestijli eğitim kurumlarının uzmanları, Apple mühendisleriyle birlikte şirketlere danışmanlık verecek.

Akademi, üretim süreçleri yönetimi ve optimizasyonu gibi alanlarda ücretsiz eğitim programları sunacak ve çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Amerikan iş gücüne destek devam ediyor

Apple, 4-H, Boys & Girls Clubs of America ve FIRST gibi kuruluşlara verdiği hibeleri artırarak, ABD’deki gençlere ücretsiz kodlama ve teknoloji eğitimi sunmaya devam ediyor.

Ayrıca, Yeni Çip Girişimi (New Silicon Initiative) kapsamında Apple, Georgia Tech ve UCLA gibi üniversitelerle iş birliği yaparak öğrencilere çip tasarımı ve donanım mühendisliği eğitimi sağlıyor.

Apple’ın ABD’deki ekonomik etkisi

Apple’ın ABD yatırımları şu verileri kapsıyor:

- 500 milyar dolar yatırım taahhüdü

- 2.9 milyon kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam

- 20 bin yeni çalışan

- Apple ürünleri için 24 fabrikada çip üretimi

Apple, son beş yılda ABD’de 75 milyar dolar vergi ödemesi yaparken, sadece 2024 yılında bu rakam 19 milyar dolar oldu.

Bu dev yatırım planı, Apple’ın ABD ekonomisindeki yerini güçlendirirken, ABD’nin yapay zeka ve çip üretimi alanlarında küresel liderliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.