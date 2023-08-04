Apple’dan rekor hizmet geliri

Teknoloji devi Apple'ın geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 azalışla 81,8 milyar dolara indi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 83 milyar dolar gelir yazmıştı.

Abone sayısı 1 milyarı geçti

Apple, son çeyreğinde dijital hizmetler dizisi için ödeme yapan abone sayısının dünya çapında 1 milyar kullanıcıyı geçmesiyle dirençli olduğunu kanıtladı ve toplam gelir düşse bile bir yıl öncesine göre kârını artırmayı başardı.

Dünyanın en değerli markası Apple yaptığı açıklamada, Haziran ayında sona eren çeyrekte toplam gelirin yüzde 1 düşüşle 81,8 milyar dolara gerilediğini, yıllık bazda üçüncü kez düşüş yaşandığını ancak tahminlerin biraz üzerinde gelir elde ettiğini duyurdu.

Apple’ın net kârı yüzde 2,3 artışla 19,9 milyar dolara yükselerek Wall Street'in yüzde 3,6 düşüşle 18,7 milyar dolara gerileyeceği yönündeki tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Hisse başına kazanç da yüzde 5 artışla 1,26 dolara yükselerek 1,20 dolarlık tahminleri aştı.

Apple Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ikinci çeyrek bilanço döneminde 1 milyardan fazla ücretli abonelik ile hizmet gelirlerinde tüm zamanların rekorunu kırdıklarını duyurdu.

21,2 milyar dolar ile rekor kırdı

Apple'ın App Store satışları, iCloud ve Apple Music gibi dijital ürünlerden elde ettiği hizmetler bölümünün geliri, abone sayısının 150 milyon artmasıyla birlikte bir yıl öncesine göre yüzde 8 artarak 21,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcılar yüzde 5 artışla 20,8 milyar dolara yükselmesini bekliyordu.

iPhone satışlarının tutarı yüzde 2 düşüşle 39,7 milyar dolar oldu.

Piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Bu yıl yüzde 50'den fazla yükselerek değerini 3 trilyon doların üzerine çıkaran Apple'ın hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 2,2 düştü. Bazı analistler bunun nedeni olarak düşen donanım satışlarını gösterdi.

Amazon'un gelirinde %11’lik artış

Dünya e-ticaret devi Amazon da Nisan-Haziran dönemine ait finansallarını açıkladı.

Amazon'un ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, yaklaşık yüzde 11 artarak 134,4 milyar dolara çıktı. Şirketin net satışları, 2022'nin ikinci çeyreğinde 121,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.