Apple’ı tahtından indiren Nvidia yeniden zirvede! Dünyanın en değerli şirketi oldu

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artışıyla birlikte borsada rekor rallisi gerçekleştiren Nvidia zirveye oturdu. Apple’ı tahtından eden Nvidia dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

LSEG verilerine göre Nvidia’nın borsa değeri kısa bir süre için 3,53 trilyon dolara ulaşırken, Apple’ınki 3,52 trilyon dolar oldu.

Nvidia, Microsoft ve Apple başa baş gidiyor

Haziran ayında Nvidia, Microsoft (MSFT) ve Apple tarafından geçilmeden önce kısa bir süre dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Teknoloji üçlüsünün piyasa değerleri birkaç aydır başa baş gidiyor.

Nvidia’nın hisselerindeki artış sürüyor

Nvidia, OpenAI’ın GPT-4’ü gibi sözde temel modelleri eğitmek için kullanılan çipleri üretiyor. Nvidia’nın hisseleri, ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI’ın 6,6 milyar dolarlık bir finansman turu açıklamasının ardından gelen bir dizi kazançla ekim ayında şu ana kadar yaklaşık yüzde 18 arttı.

Yapay zeka rüzgarı Nvidia’ya yaradı

AJ Bell yatırım direktörü Russ Mould, “Artık daha fazla şirket günlük işlerinde yapay zekâyı benimsiyor ve Nvidia çiplerine olan talep güçlü olmaya devam ediyor. Kesinlikle iyi bir noktada ve ABD’de büyük bir ekonomik gerilemeden kaçındığımız sürece, şirketlerin yapay zekâ yeteneklerine yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceği ve Nvidia için sağlıklı bir kuyruk rüzgarı yaratacağı hissi var.” dedi.

Nvidia’nın hisseleri salı günü rekor seviyeye ulaştı. Bu son ralli, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC’nin (TSM) yapay zekâda kullanılan çiplere yönelik artan talebin etkisiyle açıkladığı güçlü bilançosuyla desteklendi.

Çip devi için en kritik sınav kasım ayında

Bir sonraki büyük sınav ise Nvidia’nın kasım ayında üçüncü çeyrek sonuçları olacak. LSEG tarafından derlenen verilere göre Nvidia, ağustos ayında üçüncü çeyrek için 32,90 milyar dolarlık mevcut ortalama analist beklentisine kıyasla, 32,5 milyar dolarlık gelir tahmin etti.

Son ralli çıtayı yükseltti

Morgan Stanley analisti Joseph Moore, 10 Ekim tarihli bir notta, şirket hakkında uzun vadede yükselişte olmaya devam ettiğini ancak son rallinin “bilanço için çıtayı biraz yükselttiğini” söyledi.

Çip üretiminde 12 aylık rezervasyon dolu

Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang ile yaptığı görüşmenin ardından Moore, yeni nesil Blackwell çiplerinin üretimindeki artışın “oldukça güçlü” göründüğünü ve 12 ay boyunca rezerve edildiğini belirtti.