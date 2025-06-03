Aramco, 5 milyar dolarlık orta vadeli tahvil sattı

Aramco, teklifin çeşitli kurumsal yatırımcılardan güçlü ilgi gördüğünü açıkladı.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, üç dilime yayılan teklif, 2030'da vadesi dolacak %4,750 kupon oranıyla 1,5 milyar dolarlık kıdemli tahvil, 2035'te vadesi dolacak %5,375 kupon oranıyla 1,25 milyar dolarlık kıdemli tahvil ve 2055'te vadesi dolacak %6,375 kupon oranıyla 2,25 milyar dolarlık kıdemli tahvilden oluştu.

Şirket, işlemin 27 Mayıs'ta fiyatlandığını ve tahvillerin Londra Borsası'nda listelendiğini belirtti.