Aramco'dan Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol sevkiyatı hamlesi

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Aramco'nun Şirketin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fujairah Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle petrol tedarik etmek üzere alıcılarla görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Aramco, BAE merkezli Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (Adnoc) uyguladığı stratejiye benzer şekilde, özel görüşmeler aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın dışında bulunan bazı Asyalı rafinerilere ham petrol teklif ediyor.

Kaynaklar, Aramco'nun Fujairah Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle Arab Medium ve Arab Heavy türü ham petrol tedarik etmek amacıyla alıcılarla temas halinde olduğunu aktardı. Kaynaklardan biri, söz konusu petrol kargolarının eylül ayındaki yüklemeler için planlandığını ifade etti.

Petrol transferi için Fujairah seçeneği

Aramco'nun söz konusu kargoları Fujairah'a hangi yöntemle taşıdığı ise henüz netlik kazanmadı. Şirketin Fujairah açıklarında gemiden gemiye transfer seçeneğini değerlendirmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli aksaklıkların ardından ham petrol tedarikinin devamlılığını sağlamak için alternatif güzergahlar aradığını ortaya koyuyor.

Aramco, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Şirket, Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından Arab Light türü ham petrolünü ihracat amacıyla Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na yönlendirmişti. Aramco ayrıca İran'la bağlantılı Husi milislerinin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından aynı tür ham petrolü Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan Sidi Kerir Limanı üzerinden de satışa sunmuştu.

Sevkiyat aksaklıkları pazar payını etkiledi

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ile Yemen'deki Husi milislerinin gemilere yönelik saldırıları, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarında aksamalara yol açtı.

Yaşanan bu gelişmelerin Aramco'nun Hindistan başta olmak üzere önemli tüketim pazarlarındaki pazar payının azalmasına neden olduğu belirtildi.

Aramco'nun Fujairah açıklarında gemiden gemiye transfer yoluyla Asyalı rafinerilere ham petrol tedarik etmeye yönelik görüşmeleri, şirketin bölgedeki sevkiyat sorunları karşısında alternatif ihracat kanallarını devreye alma çabasının son adımlarından biri olarak öne çıkıyor.