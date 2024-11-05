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Aramco'nun üçüncü çeyrek kârı düştü

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, düşük petrol fiyatlarının gelirlerini azaltması nedeniyle üçüncü çeyrek kârının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 azalarak 27,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Aramco'nun üçüncü çeyrek kârı düştü
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Aramco yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte 111,1 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Geçen yılın aynı döneminde 113 milyar dolar gelir elde etmişti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde kar 32,5 milyar dolardı.

Aramco, kardaki düşüşün "esas olarak düşük ham petrol fiyatlarının ve zayıflayan rafinaj marjlarının etkisinden kaynaklandığını" söyledi.

2024'ün ilk dokuz ayında kar 83,9 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde kar 94,5 milyar dolardı.

Aramco, üçüncü çeyrek için 20,28 milyar dolar temettü ve 10,77 milyar dolar performansa bağlı temettü ödeyeceğini açıkladı.

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