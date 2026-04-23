Arjantin ekonomisi şubatta sert daraldı: Milei döneminin en güçlü aylık düşüşü

Arjantin ekonomisi, şubat ayında belirgin bir daralma kaydetti. Aylık bazda yüzde 2,6 küçülen ekonomik faaliyet, Devlet Başkanı Javier Milei döneminin en sert aylık düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyet, yıllık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 2024’ten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Söz konusu daralma, 2025 yılında kaydedilen yüzde 4,4’lük büyümenin ardından geldi. Milei yönetiminin enflasyonu düşürmeye yönelik uyguladığı sıkı ekonomi politikaları, iç talep ve üretim üzerinde baskı oluşturdu.

Daralmada imalat ve perakende etkisi

Daralmada imalat ve perakende sektörleri belirleyici rol oynadı. İmalat üretimi yıllık bazda yüzde 8,7 azalırken, perakende sektörü yüzde 7 küçüldü. Bu iki sektör, ülkede en geniş istihdam alanlarını oluşturuyor.

Buna karşılık madencilik sektörü yüzde 9,9, tarım sektörü ise yüzde 8,4 büyüme kaydetti. Bu durum, ekonomik toparlanmanın sektörler arasında dengesiz bir şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu. Milei yönetimi, döviz kontrollerini gevşeterek rezervleri artırmaya yönelik adımlar attı. Enflasyondaki hızlı düşüş yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, sıkı para politikası yatırımlar üzerinde baskı yarattı.

İşsizlik arttı

İşsizlik oranı 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 7,5’e yükseldi. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artış gösterirken, pandemi döneminden bu yana en yüksek dördüncü çeyrek verisi olarak kaydedildi.

Mart ayında Milei’nin kamuoyu desteği yüzde 36’ya gerileyerek görev süresinin en düşük seviyesine indi. Hükümetin ekonomik programını 2027 seçimleri öncesinde gözden geçirme ihtiyacı gündeme gelirken, mevcut modelin üretimden çok ihracata dayalı sektörlere yöneldiği görüldü. Ancak madencilik, enerji, tarım ve teknoloji sektörleri toplam istihdamın yalnızca yüzde 12’sini oluşturuyor.