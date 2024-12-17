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Arjantin ekonomisinde daralma devam etti

Arjantin ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 3,9 büyüdü, yıllık bazda daralma devam etti.

Haber Merkezi
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Arjantin ekonomisinde daralma devam etti
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Arjantin ekonomisi, 2023 sonunda teknik bir resesyona girdiğinden beri Temmuz-Eylül döneminde ilk kez çeyreklik bazda ekonomik büyüme kaydetti; ancak yıllık bazda daralma devam etti.

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, GSYH üçüncü çeyrekte mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında yüzde 3,9 büyüdü. Bu büyüme üst üste üç çeyrek dönem daralmanın ardından geldi.

Aynı dönemde bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında GSYH yüzde 2,1 azaldı ve bu altıncı art arda daralma oldu. Analistler daralmanın yüzde 2,1 ile sınırlı kalacağını düşünüyorlardı.

Arjantin ekonomisi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin sert kemer sıkma politikalarının ardından sanayinin yavaşlamasıyla tökezlemeye başladı.

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