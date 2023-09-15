Arjantin faize dokunmadı

Arjantin Merkez Bankası(BCRA), son 32 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyona rağmen politika faizinde bir değişikliğe gitmedi.

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, Leliq faiz oranı yüzde 118,00 olarak kaldı.

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden dün yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 124,4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 113,4'ten yüzde 122,6'ya çıkacağı yönündeydi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 12,4 artış gösterdi. Yıllık Enflasyon 1991 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

BCRA'nın açıklamasında, yüksek frekanslı göstergelerin, Ağustos ayının üçüncü haftasındaki zirveden bu yana genel fiyat seviyesindeki artış hızının yavaşladığına işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Merkez Bankası'nın faiz oranı politikası, para ve döviz istikrarını korumak amacıyla, yerel para birimindeki yatırımlardan pozitif reel getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

BCRA, faiz oranı ve likidite yönetimi politikasını ayarlamak amacıyla genel fiyat seviyesinin gelişimini, döviz piyasası dinamiklerini ve parasal büyüklükleri izlemeye devam edecek."

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'den, ülkenin 44 milyar dolarlık anlaşmasının bir parçası olarak enflasyonu hariç tutan gerçek anlamda pozitif faiz oranını korumasını istedi.