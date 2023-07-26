Arjantin, IMF borcunu yuanla ödeyecek

Arjantin'in Uluslararası Para Fonu'na (IMF) önümüzdeki günlerde vadesi dolacak eski borçlarını ödemek için kullanabileceği 44 milyar dolarlık kredinin bir sonraki dilimini temin etmesi için zaman daralıyor.

Her iki tarafın da IMF kredisinden 4 milyar doların serbest bırakılması için gereken politika adımları konusunda anlaşmaya yakın oldukları belirtiliyor. Ancak tam olarak anlaşma sağlanmadı. Kasasında likit döviz rezervi bulunmayan Buenos Aires'in 3,4 milyar dolarlık ödemeyi yapmak için Pekin'le olan takas hattını yeniden kullanması gündemde.

Kuraklık ekonomiyi vurdu

Hükümetin sıkı döviz kontrolleri altında merkez bankası rezervleri yıllardır eriyen Arjantin için zamanlama kritik önem taşıyor. Büyük bir tahıl ihracatçısı olan Arjantin'in son altmış yılın en kötü kuraklığından etkilenmesi nedeniyle dolar sıkıntısı bu yıl daha da kötüleşti.

Kasa 6 milyar dolar ekside

Brüt rezervler 25 milyar dolar seviyesinde, ancak nakit sıkıntısı çeken ekonominin net rezervleri, yükümlülükler iskonto edildiğinde, 6 milyar doların üzerinde ekside.

Arjantin, Haziran sonunda vadesi dolan son ödemesini kısmen IMF özel çekme hakları (SDR) ile yaptı. Ancak analistler bunun ülkenin 1,65 milyar dolarlık IMF rezerv varlığını yok ettiğini hesapladı.

Tüm bu olumsuz tablo karşısında geriye, Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisinin IMF'ye karşı temerrüde düşmemesi için kullanabileceği Pekin ile yuan takas hattı kalıyor.

Arjantin, IMF'ye Haziran ödemesini yapmak için Çin ile yakın zamanda genişletilen bir takas hattından 1.1 milyar dolar yuan kullandı. Buenos Aires merkezli danışmanlık şirketi Empiria'ya göre ülke şu ana kadar serbestçe erişilebilen yaklaşık 10 milyar dolarlık takasın yaklaşık 3,5 milyar dolarını kullandı, dolayısıyla gelecekteki ödemelerini karşılamak için fazlasıyla yeterli olacak.