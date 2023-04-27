Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 10 puan artırdı

Enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmasının ardından geçen hafta faiz oranında 300 baz puan artışa giden Arjantin Merkez Bankası (BCRA), bugün bir kez daha toplanarak, bu kez 1000 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi.

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, Leliq faiz oranı yüzde 81,00'den yüzde 91,00'e çıkarıldı. Böylece, 2019 Ağustos ayında yaşanan krizin ardından en büyük artırıma gidilmiş oldu.

BCRA, bireyler için yeni tabanı 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için oranı yüzde 81,00'den yüzde 91,00'e, özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oranı yüzde 72,50'den yüzde 85,50'ye yükseltti.

Arjantin'de Mart ayında enflasyon, tarihinin en büyük kuraklığı ve eğitim öğretim döneminin başlamasının da etkisiyle, piyasa beklentilerini aşarak son 20 yılın en yüksek aylık artışına ulaştı. Tüketici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 7,1 olacağı yönündeydi. Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 104,3'e ulaştı.

Açıklamada "Para otoritesinin kararı, yerel para birimindeki yatırımlarda pozitif reel getiriye yönelme, parasal ve finansal istikrarı korumaya yönelik hareket etme hedefine dayanmaktadır." denildi.

Faiz artırım kararı spot piyasada pesoyu yaklaşık yüzde 1,5 yukarı taşıdı. Ancak bu artış serbest piyasa kuruyla resmi kur arasında oluşan yüzde 100'ün üzerinde farkı kapatmakta yetersiz kaldı. Peso, dolar karşısında spot piyasada 462-465 seviyesinde bulunurken, resmi kur bugün 222 seviyesinde açıklandı.

BCRA, faiz politikasını kalibre etmek için genel fiyat seviyesinin, finans ve döviz piyasalarının dinamiklerinin ve parasal büyüklüklerin gelişimini izlemeye devam edeceğini bildirdi.