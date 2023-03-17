Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 300 baz puan artırdı

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), enflasyonun üç haneye çıkması üzerine faiz oranında 300 baz puan daha artışa gitti.

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, Leliq faiz oranı yüzde 75,00'ten yüzde 78,00'e çıkarıldı.

BCRA, önceki 4 toplantısında faizde bir değişikliğe gitmemişti.

Arjantin İstatistik Kurumu, faiz kararının açıklanmasından bir gün önce enflasyonun yıllık yüzde 102,5'ye çıktığı açıklanmıştı.

BCRA, bireyler için yeni tabanı 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için yüzde 78,00 olarak belirledi. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 69,50 olarak uygulanacak.