Arjantin Merkez Bankası piyasadaki doları topluyor: Rezerv hamlesi ekonomiyi kurtarmaya yetecek mi?

Finansal krizlerin ve yüksek enflasyonun gölgesindeki Arjantin’de, para politikasının dümenindeki hareketlilik durulmuyor. Ülke ekonomisinde taşları yerinden oynatan radikal reformlar sürerken, merkez bankası döviz piyasasında vites yükseltti. Bankadan yapılan resmi açıklamaya göre, sadece bir iş gününde piyasadan 153 milyon dolar nakit çekildi. Bu hamleyle birlikte ülkenin brüt uluslararası rezervleri 46,1 milyar dolar seviyesine kadar tırmandı. Şimdi finans koridorlarında herkes bu birikimin yaklaşan yeni bir kur şokunu engellemeye yetip yetmeyeceği sorusuna odaklanmış durumda.

Rezerv biriktirme hamlesi hangi risklere kalkan olacak?

Merkez bankasının piyasada net alıcı pozisyonuna geçmesi, aslında olası spekülatif ataklara karşı bir savunma duvarı örme çabasından başka bir şey değil. Geçmişte yaşanan likidite darboğazları ve ani devalüasyon şokları düşünüldüğünde, kasanın dolarla doldurulması kısa vadede piyasaya güven aşılamayı hedefliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ciddi bir denge problemi var: Piyasadan bu kadar büyük montajda dövizin çekilmesi, yerel para birimi pesonun piyasadaki likidite dengesini sarsabilir ve iç piyasadaki dolar talebini daha da körükleyebilir.

Sürdürülebilir bir ekonomi için bu hamle yeterli mi?

Tek başına döviz rezervlerini artırmak, köklü yapısal sorunları olan bir ekonomiyi düzlüğe çıkarmaya yetmiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen borç süreçleri ve döviz kontrol mekanizmalarının esnetilmesi hedeflenirken, merkez bankasının bu agresif tavrı geçici bir nefes alma alanı yaratabilir. Eğer bu döviz alımları kalıcı bir mali disiplin ve üretim artışıyla desteklenmezse, kasadaki 46,1 milyar doların sadece bir illüzyondan ibaret kalması ve pesonun değer kaybı sürecini durduramaması kaçınılmaz bir son gibi görünüyor.