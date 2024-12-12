Arjantin’de aylık enflasyon yaklaşık 4,5 yılın en düşüğünde

Arjantin'in aylık enflasyonu kasım ayında 2020 yılı temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2,4 daha yüksek oldu. Bu piyasa beklentisi olan yüzde 2,8 artışın altında bir rakama işaret etti.

Enflasyon açıklaması, Devlet Başkanı Javier Milei'nin görevdeki birinci yıl dönümü nedeniyle ulusal televizyonda yaptığı konuşmanın bir gün sonrasında geldi. Geçen yıl aralık ayında yüzde 25,5 olan aylık enflasyon, yıl boyu hızlı düşüş gösterdi.

Enflasyon yıllık bazda ise piyasa beklentilerine çok yakın yüzde 166 olarak açıklandı. Bir önceki ay yüzde 193 seviyesinde olan enflasyonun yüzde 167'ye ineceği tahmin ediliyordu.

Hükümet, bütçe projeksiyonlarına göre yıllık enflasyonun 2025'te yüzde 18’e kadar düşmesini bekliyor.

Milei salı günkü konuşmasında, "Düşük enflasyon, yüksek ekonomik büyüme ve bunun sonucunda Arjantinlilerin satın alma gücünde sürdürülebilir büyümenin yaşandığı bir yıla giriyoruz" dedi.