  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Arjantin’de aylık enflasyon yaklaşık 4,5 yılın en düşüğünde
Takip Et

Arjantin’de aylık enflasyon yaklaşık 4,5 yılın en düşüğünde

Arjantin'de kasımda aylık enflasyon 2020 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesinde açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arjantin’de aylık enflasyon yaklaşık 4,5 yılın en düşüğünde
Takip Et

Arjantin'in aylık enflasyonu kasım ayında 2020 yılı temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2,4 daha yüksek oldu. Bu piyasa beklentisi olan yüzde 2,8 artışın altında bir rakama işaret etti.

Enflasyon açıklaması, Devlet Başkanı Javier Milei'nin görevdeki birinci yıl dönümü nedeniyle ulusal televizyonda yaptığı konuşmanın bir gün sonrasında geldi. Geçen yıl aralık ayında yüzde 25,5 olan aylık enflasyon, yıl boyu hızlı düşüş gösterdi.

Enflasyon yıllık bazda ise piyasa beklentilerine çok yakın yüzde 166 olarak açıklandı. Bir önceki ay yüzde 193 seviyesinde olan enflasyonun yüzde 167'ye ineceği tahmin ediliyordu.

Hükümet, bütçe projeksiyonlarına göre yıllık enflasyonun 2025'te yüzde 18’e kadar düşmesini bekliyor.

Milei salı günkü konuşmasında, "Düşük enflasyon, yüksek ekonomik büyüme ve bunun sonucunda Arjantinlilerin satın alma gücünde sürdürülebilir büyümenin yaşandığı bir yıla giriyoruz" dedi.

Arjantin Başkanı Milei Trump’ın gözdesi olduArjantin Başkanı Milei Trump’ın gözdesi olduDünya

 

Küresel Ekonomi
Küresel konteyner hacminde artış bekleniyor
Küresel konteyner hacminde artış bekleniyor
Japonya Merkez Bankası’ndan faiz beklentileri belli oldu
Japonya Merkez Bankası’ndan faiz beklentileri belli oldu
IIF raporu: Küresel ekonomik büyüme 2025'te yavaşlayabilir
Küresel ekonomik büyüme 2025'te yavaşlayabilir
ABD bütçesi kasım ayında 367 milyar dolarlık açık verdi
ABD bütçesi kasım ayında 367 milyar dolarlık açık verdi
Rusya'da enflasyon kasım ayında yüzde 8,88'e yükseldi
Rusya'da enflasyon kasım ayında yüzde 8,88'e yükseldi
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi