Arjantin'de aylık enflasyonda 5 aylık yavaşlama serisi sona erdi

Dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden Arjantin'de tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre %4,6 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti; Ancak üst üste beş ay devam eden yavaşlama ilk kez tersine döndü. Analistler bir önceki ay %4,2 artan tüketici fiyatlarında bu kez %5,1 artış bekliyorlardı.

Mayıs'ta aylık bazda enflasyon 2022 yılı Ocak ayından bu yana en düşük artış hızını kaydetmişti. Aylık enflasyon artışı 2023 yılı Aralık ayında %25,5 seviyesine kadar çıkmıştı.

Kamu hizmetleri, Arjantinlilerin elektrik ve gaz faturalarının Haziran ayında hızla yükselmesiyle birlikte tüm kategorilerde fiyat artışlarında başı çekti. Bu artış Milei, çoğu hanenin yıllardır gerçek elektrik maliyetinin %5'inden daha azını ödemesine izin veren sübvansiyonları kesmesinin ardından geldi. Hükümet, orta sınıf konutlar için enerji faturalarını iki katından fazla artırırken, yoksul hanelerin hükümet yardımından yararlanırken ne kadar tüketebileceklerine dair sınırlar koydu.

Yıllık bazda enflasyon artış hızında yavaşlama devam etti. Bir önceki ay %276,4 seviyesinde olan enflasyon, geçen ay %271,5 seviyesine indi. Piyasalarda beklenti %273,6 enflasyon açıklanacağı yönünde oluşmuştu.