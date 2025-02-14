Arjantin'de enflasyon iki yıl sonra ilk kez yüzde 100'ün altına indi

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında tüketici fiyatları analistlerin beklentilerine yakın yüzde 2,2 arttı. Ekonomistler artışın yüzde 2,3 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Bu aylık oranla yıllık tüketici fiyatları iki yıl içinde ilk kez yüzde 100'ün altına gerileyerek, Güney Amerika'nın ikinci büyük ekonomisinde yıllık enflasyonun Milei'nin göreve geldiğinden bu yana en düşük seviye olan yüzde 84,5'e getirdi. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 84,7'ye kadar ineceği yönündeydi.

Ocak ayında Milei, ithal mal ve hizmet fiyatlarındaki baskıyı bir miktar azaltarak ABD doları alımlarındaki önemli bir vergiyi kaldırdı. Bu ay hükümet, pesonun aylık değer kaybını yüzde 2'den yüzde 1'e düşürdü; ekonomistler bunun bazı fiyatlar için bir taban haline geldiğine inanıyor.

Arjantin Merkez Bankası, 30 Ocak'ta faiz oranlarını 300 baz puan düşürerek yüzde 29'a çekti.