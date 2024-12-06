Arjantin’de faiz indirimleri sürüyor

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), enflasyonda beklentilerin düşmesine bağlı olarak, gösterge faiz oranını 300 baz puan düşürdü. Banka böylece Başkan Javier Milei göreve geldiğinden bu yana sekizinci kez faiz indirmiş oldu.

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 35,00'ten yüzde 32,00'ye çekildi. Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

BRCA Para Politikası Kurulu, "Enflasyon beklentilerinde gözlemlenen konsolidasyon" nedeniyle indirime gitmeye karar verildiğini açıkladı.

İndirim, Banka'nın ekonomistlere yönelik aylık anketini yayımlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Ankette, aylık enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 3'ün altında olacağı, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 119'a düşeceği öngörüldü.

Analistler, BRCA'nın faiz oranını düşürme kararının, hükümetin enflasyonu düşürme hedefini desteklemeye devam etmeyi amaçladığı için öngörülebilir olduğunu ve bir sonraki adımın, enflasyonla mücadele yolu için daha güçlü bir çapa haline getirme niyetiyle sürünen sabit faizi yavaşlatmak olacağını belirtiyorlar.

Arjantin'de enflasyon Ekim ayında aylık yüzde 2,7 ve yıllık yüzde 193 olarak açıklandı; Kasım enflasyonunu 11 Aralık'ta duyurulacak.

BRCA, faiz toplantı tarihlerini önceden duyurmuyor.