Arjantin'den yuan kararı

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Çin’in Arjantin Büyükelçisi Zou Xiaoli ve çeşitli sektörlerden temsilcilerle yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen bir etkinlikte, ülkenin azalan döviz rezervlerini korumak için Çin'den yapılan ithalatın ödemelerini ABD doları yerine yuan ile yapacağını açıkladı.

Massa, Xiaoli ile Buenos Aires'te yaptığı görüşmede, Güney Amerika ülkesinin önümüzdeki aydan itibaren 1 milyar dolardan fazla ithalat hacmini yuan cinsinden programlayabileceğini söyledi. Açıklamada, nisandan ayından itibaren aylık 800 milyon dolarlık ithalatın yuan olarak ödeneceği belirtildi.

Massa, yuan cinsinden ithalat siparişlerinin normalden daha kısa sürede onaylanmasıyla ithalat oranlarını artıracaklarını belirtti. Geçen yıl Arjantin, uluslararası rezervlerini güçlendirmek amacıyla Çin'le döviz takasını 5 milyar dolar genişletmişti. Bu anlaşma kapsamında, Arjantin'in dolar sıkıntısını hafifletmek amacıyla yuan kullanımı artırılıyor.

Bu kararın, Arjantin'in döviz rezervlerini korumasına ve özellikle son dönemde yaşanan dolar sıkıntısına çözüm olacağını ifade eden Massa, Çin ile işbirliğini artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.