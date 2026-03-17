Artan petrol fiyatları Fed’den faiz indirimi beklentilerini zorluyor
Petrol fiyatlarındaki yükseliş Fed’in “daha uzun süre yüksek faiz” söylemini güçlendiriyor.
StoneX analisti Matt Simpson, enerji fiyatlarındaki artışın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutma söylemini pekiştirdiğini belirtti. Simpson, bu haftaki toplantıda Fed’in faizleri sabit bırakmasının beklendiğini ancak yükselen petrol fiyatlarının faiz indirim beklentilerini zorlaştırabileceğini söyledi.
Hürmüz Boğazı’nın "teknik olarak düşmanca" kalması petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretme ihtimalini artırdığını belirten Simpson, bu durum Fed’in politika faizinde "higher for longer" (daha uzun süre yüksek) yaklaşımını desteklediğini savundu.
Simpson, Fed’in bu söylemi güçlendirmesi halinde ABD dolarının destek bulabileceğini, piyasaların merkez bankasının para politikası yol haritasını yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını ifade etti.