  Artan petrol fiyatları Fed'den faiz indirimi beklentilerini zorluyor
Artan petrol fiyatları Fed’den faiz indirimi beklentilerini zorluyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Fed’in “daha uzun süre yüksek faiz” söylemini güçlendiriyor.

Artan petrol fiyatları Fed'den faiz indirimi beklentilerini zorluyor
StoneX analisti Matt Simpson, enerji fiyatlarındaki artışın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutma söylemini pekiştirdiğini belirtti. Simpson, bu haftaki toplantıda Fed’in faizleri sabit bırakmasının beklendiğini ancak yükselen petrol fiyatlarının faiz indirim beklentilerini zorlaştırabileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nın "teknik olarak düşmanca" kalması petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretme ihtimalini artırdığını belirten Simpson, bu durum Fed’in politika faizinde "higher for longer" (daha uzun süre yüksek) yaklaşımını desteklediğini savundu.

Simpson, Fed’in bu söylemi güçlendirmesi halinde ABD dolarının destek bulabileceğini, piyasaların merkez bankasının para politikası yol haritasını yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını ifade etti.

Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli olduAkaryakıta zam geliyor: Tarih belli olduEkonomi
Petrol yeniden yükseldi: 103 doların üzerine çıktıPetrol yeniden yükseldi: 103 doların üzerine çıktıKüresel Ekonomi
Küresel piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyorKüresel piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyorEkonomi

 