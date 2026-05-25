Arz yönlü riskler makro dengeleri zorluyor: ECB politika patikasında revizyon ihtimalleri

Jeopolitik şokların makro projeksiyonlar üzerindeki olumsuz etkileriyle, Euro Bölgesi 2026 yılı manşet enflasyon tahminleri %3 seviyesine revize edildi. Finansal piyasalar, cari risk primlerindeki artışa paralel olarak para politikası yapıcılarının politika faizlerini daha uzun süre kısıtlayıcı seviyede tutma veya olası bir artış hamlesine başvurma ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Uluslararası piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler, makroekonomik dengeleri ve para politikası projeksiyonlarını yeniden şekillendiriyor. İran merkezli askeri hareketliliğin küresel enerji koridorları ve lojistik ağlar üzerinde yarattığı arz kısıtları, girdi maliyetlerini tırmandırarak Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecini kesintiye uğratma riski barındırıyor. Yaşanan bu arz şoku, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası patikasında şahin bir duruş sergileme ve borçlanma maliyetlerini yukarı yönlü revize etme olasılığını piyasa beklentilerinin odağına yerleştiriyor.

Emtia şoku makro projeksiyonları değiştiriyor

Kriz öncesi dönemde Euro Bölgesi'nde manşet enflasyonun kademeli bir geri çekilmeyle %2 olan orta vadeli hedef seviyesine yakınsadığı izlenmekteydi. Ancak deniz ticareti rotalarındaki tıkanıklıklar ve enerji arz güvenliğine yönelik endişeler, makroekonomik tahmin setlerinin güncellenmesini zorunlu kıldı. Girdi maliyetlerindeki bu ivmelenme sebebiyle, Euro Bölgesi için daha önce %1,9 olarak öngörülen 2026 yılı enflasyon beklentisi %3 seviyesine kadar yukarı yönlü revize edildi. Ekonomi çevrelerinde, jeopolitik risklerin derinleşmesi durumunda ham petrol fiyatlarındaki oynaklığın kalıcı bir yapısal enflasyona yol açabileceği değerlendiriliyor.

Likidite yönetimi ve politika esnekliği arayışı

Mevcut konjonktürde para otoritesi, bölge ekonomisinin stagflasyonist bir sarmala girme riskini yakından takip ediyor. Fiyat istikrarını ve para biriminin satın alma gücünü korumak adına, daha önce öngörülen faiz indirim takviminin tamamen rafa kaldırılması veya politika faizlerinin yeniden artırılması senaryoları birer risk yönetimi aracı olarak değerlendiriliyor. Yapılan simülasyonlar, lojistik kanallardaki tıkanıklıklar kısa vadede aşılsa dahi, birikimli üretici maliyetlerinin nihai fiyatlara yansımasının zaman alacağını ve bu gecikmeli etkinin sıkı para politikası duruşunun korunmasını gerektirebileceğini gösteriyor.

Para politikası toplantısı öncesi faiz senaryoları

Mevcut operasyonel çerçevede temel mevduat faizi %2 ana refinansman oranı %2,15 ve marjinal fonlama oranı %2,40 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki haziran ayında gerçekleştirilecek para politikası toplantısında nasıl bir karar alınacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak enflasyon görünümündeki yukarı yönlü sapmanın belirginleşmesi halinde, karar organındaki muhafazakar üyelerin faiz artırımı seçeneğini rasyonel bir hamle olarak gündeme getirebileceği tahmin ediliyor. Buna karşın, ekonomik aktivitedeki ivme kaybının derinleşmesi durumunda ise faizlerin mevcut seviyede sabit tutularak beklemeye geçilmesi ihtimali de masadaki ağırlığını koruyor.

Büyüme projeksiyonları aşağı yönlü revize edildi

Yüksek enerji maliyetlerinin ve geleceğe yönelik politika belirsizliklerinin, Euro Bölgesi'nin ekonomik büyüme performansı üzerinde baskı oluşturmasından endişe duyuluyor. Bölgenin 2026 yılı için GSYİH büyüme beklentisi %1,3'ten %0,9 seviyesine düşürülmüş durumda. Finansman maliyetlerindeki yüksek seyrin ticari yatırımları ve sermaye harcamalarını baskılayabileceği öngörülürken, hanehalkı tüketim eğilimindeki zayıflamanın da ekonomik durgunluk riskini artırabileceği belirtiliyor.