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ASEAN bölgesel para fonu planlarını yeniden canlandırıyor

Malezya Başbakanı ve ASEAN dönem başkanı Enver İbrahim, ASEAN ülkelerinin, mali dayanıklılığı artırmak için bölgesel para fonu fikrini gündeme aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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ASEAN bölgesel para fonu planlarını yeniden canlandırıyor
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği  (ASEAN) dönem başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, birliğin bölgesel mali güvenliği güçlendirmek ve kendi "para fonunu" kurmak amacıyla uzun süredir rafa kaldırılan girişimleri yeniden gündeme aldığını söyledi.

 Ticarette yerel para birimleri kullanılacak

Malay Mail'in haberine göre, Enver, TV BRICS kanalına yaptığı açıklamada, bölgedeki merkez bankalarının ticari işlemlerde yerel paraların kullanımını teşvik ettiğini vurgulayarak, "Tayland, Endonezya ve Çin ile yürüttüğümüz çalışmalarda hedef, ticaret işlemlerinin yüzde 20’sini yerel para birimleriyle gerçekleştirmek. Bu, milyarlarca dolarlık hacmi kapsıyor" dedi.

 ASEAN Zirvesi’nin ana gündemi ekonomi ve para fonu 

Malezya’nın ev sahipliğinde ay sonunda düzenlenecek ASEAN Zirvesi’nin ana gündeminin ekonomi olacağını belirten Enver, üye ülkelerin finansal entegrasyonu derinleştirmeye kararlı olduğunu ve kendi "para fonunu" oluşturmalarının gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

Ulusal çıkarlar için mekanizma kurulacak 

Bölgenin dönüşümüne özellikle parasal alanda ihtiyaç olduğunu kaydeden Enver, ABD dolarının küresel düzeyde baskın konumunu koruduğunu anımsatarak, "Yine de riskleri azaltacak, ulusal çıkarlarımızı koruyacak bir rahatlama mekanizması kurabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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