Asiana Airlines, Korean Air ile birleşiyor

Asiana Airlines, Korean Air ile birleşmenin Avrupa rotalarındaki rekabeti nasıl etkileyeceği konusundaki endişeleri gidermek için yeni bir adım attı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin ikinci büyük havayolu şirketi Asiana Airlines'ın yönetim kurulu, şirketin kargo işini satma planını onayladı. Yönetim kurulu 3 gün süren toplantının ardından, Korean Air ile birleşme planını kabul etti.

Üzerinde anlaşmaya varılan plan, Asiana'nın kargo işinin diğer Güney Koreli taşıyıcılara satılmasını ve birleşmenin önündeki ana engelin kaldırılmasını içeriyor. Avrupa Birliği düzenleyicileri Mayıs ayında, Korean Air'in ilk olarak 2020'de önerilen Asiana'yı satın almasının, Avrupa'ya ve Avrupa'dan hava taşımacılığı hizmetlerinin yanı sıra yolcu rotalarındaki rekabeti tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunmuşlardı.

Yonhap, beş Asiana yönetim kurulu üyesinden üçünün Korean Air'in planı lehinde oy kullandığını, birinin karşı çıktığını ve diğerinin de çekimser kaldığını söyledi.

Korean Air'in yakında Avrupa Komisyonu'na resmi çözüm önerilerini sunması bekleniyor. Bu çözümlerin Asiana'nın onaylanmış kargo satış planını ve dört Avrupa şehri için iniş slotlarının elden çıkarılmasını içermesi bekleniyor.