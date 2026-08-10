Aşırı sıcaklar Avrupa ekonomisini vurdu: 180 milyar Euro'luk kayıp bekleniyor

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Triodos Bank, Avrupa'daki aşırı sıcakların ekonomik etkilerine ilişkin "Sıcak Yaz Ekonomisi" adlı çalışmasını yayımladı.

Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın insan sağlığı ve ekosistemlerin yanı sıra tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de olumsuz etkilediğine işaret edilen çalışmada, "Triodos Bank'ın yeni analizine göre, yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşullarının 2026 yılında AB Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) yaklaşık yüzde 1 düşürebileceği tahmin ediliyor. Bu rakam yaklaşık 180 milyar Euro'ya denk geliyor ve bu durum yıl için daha önce öngörülen büyümeyi fiilen ortadan kaldıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Çalışmada, aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisinin iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklandığına işaret edildi.

Sıcaklıkların yaklaşık 25-30 derecenin üzerine çıkmasının ardından çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir biçimde azaldığı hatırlatılan çalışmada, etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

GSYH'de yüzde 0,6 kayıp bekleniyor

Aşırı sıcakların ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkileyebildiği, sıcak günlerde işe devamsızlığın arttığı ifade edilen çalışmada, 2026 yazındaki sıcaklıkların iş gücü verimliliği üzerinden AB GSYH'sinde ortalama yüzde 0,6 civarında kayba neden olabileceği tahmin edildi.

Çalışmada, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle AB'de tarımsal üretimin yüzde 3 ila yüzde 7 düşmesinin beklendiğine dikkati çekilerek, gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar, elektrik fiyatlarındaki yükseliş ile kara yolları, demir yolları ve iç su yollarındaki aksamaların ekonomik zararı daha da artırdığı belirtildi.

Ekonominin yüzde 0,6 daralması bekleniyor

Aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesinin beklendiği ifade edilen çalışmada, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkede GSYH'yi yaklaşık yüzde 1,4 azaltarak ekonominin yıllık bazda yüzde 0,6 daralmasına yol açabileceği öngörüldü.

Çalışmada, İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar beklendiği kaydedildi.

Bu arada, AB Komisyonu bu yıl AB'nin ekonomik büyümesinin yüzde 1,1 gerçekleşmesini öngörüyordu.