Asya borsaları dar banta sıkıştı

Yatırımcılar teknoloji sektörünün büyük değerlemeye sahip şirketlerinin tahvil getirilerindeki keskin sıçrayışa dayanıp dayanamayacağını görmek için sektörün başlıca şirketlerinden Nvidia'nın bugün açıklayacağı bilançosunu beklerken Asya borsaları dar aralıkta seyretti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.25 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi % 0.08 artış kaydetti. Yatırımcılar, çip üreticisi Nvidia'nın bugün açıklayacağı bilançoyu bekliyorlar.

Şirketin bir önceki çeyrek dönemde açıkladığı bilanço teknoloji sektörü hisselerinin yükselmesine, yapay zekaya dair beklentilerin de artmasına neden olmuştu. Nvidia hisseleri için yazılan opsiyon sözleşmelerinden alınan veriler bilanço açıklandıktan sonra şirket hisselerinde oynaklık gerçekleşebileceğine işaret etti.

Nvidia dün 481.87 dolara yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Wall Street dün 16 yılın zirvesine yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle geriledi. Dow Jones endeksi %0.5, S&P 500 %0.3 düşerken, Nasdaq bileşik endeksi %0.1 yükseldi.

Tahvil getirileri son günlerdeki yükselişlerin ardından soluklandı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün %4.3660 ile 16 yılın zirvesini görmesinin ardından Asya işlemlerinde 2 baz puan düşüşle %4.3082 seviyesine geriledi.