Asya borsaları Fed gerilimiyle kırmızıda

Asya borsaları, Çin'den yeni teşvik adımlarının gelmemesinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması ve dünyanın en güçlü merkez bankası Fed’in seansın ilerleyen saatlerinde ne kadar şahin olmayı seçeceğini merak etmesi nedeniyle çarşamba günü durgun seyretti.

Piyasalarda gözler Powell'da

Fed Başkanı Jerome Powell iki gün boyunca ABD’li kongre üyelerine sunum yapacak. Powell faizlerin temmuz ayında gerçekten yeniden yükselip yükselmeyeceği ve öngörüldüğü gibi %5,5-%5,75 aralığında zirve yapıp yapmayacağı konusunda sorgulanacak.

Fed faiz tetiğine basacak mı?

Piyasaların bu konuda şüpheleri var ve şu anda önümüzdeki ay faizlerin %5,25-5,5 aralığına yükselme ihtimali yüzde 78 civarında ve bu da muhtemelen tüm sıkılaştırma döngüsünün sonu olacak.

Reuters’a konuşan NAB Stratejisti Tapas Strickland, "Odak noktası, temmuz toplantısının gerçekten canlı olup olmadığı… Fed'in iki artırım daha nokta grafiğinin verilere bağlı olarak gerçek bir temel durum mu yoksa finansal koşullarda erken bir gevşeme olmaması için enflasyon konusunda kıyamet tellallığı mı olduğu önemli" dedi.

Belirsizlik piyasaları vurdu

Belirsizlik, S&P 500 vadeli işlemlerini ve Nasdaq vadeli işlemlerini gece boyunca hafif bir düşüşün ardından yatay tuttu. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %0,2 ve FTSE vadeli işlemleri %0,1 artış gösterdi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi MSCI, %0,8 düşerken, Güney Kore %0,5 değer kaybetti.

Japonya'da Nikkei %0,1 yükselirken, piyasa üç aylık yüksek kazançlarını konsolide etti. Bir anket, büyük Japon imalatçılarının moralinin Haziran ayında artarak ikinci ay üst üste pozitif bölgede kaldığını gösterdi.

Çin mavi fişli hisseleri yatırımcıların salı günkü faiz indirimlerinin kapsamı nedeniyle hala hayal kırıklığına uğramasıyla %0,5 geriledi ve yuan yılın en düşük seviyesini gördü.

BoJ’un acelesi yok

Para birimlerinin başka yerlerinde, riskten kaçınma eğiliminin çok yoğun kısa pozisyonlarda kar alımını teşvik etmesiyle, hırpalanmış Japon yeni biraz soluklandı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) süper kolay politikalarını inatla savunduğu için para birimi haftalardır düşüyor.

Merkez Bankası'nın son toplantısının tutanakları, dokuz yönetim kurulu üyesinden sadece birinin tahvil getirilerini düşük tutma politikasını yeniden gözden geçirmeyi önerdiğini ve o zaman bile bir süre beklemenin en iyisi olduğunu öne sürdüğünü gösterdi.

Bu aciliyet eksikliği, yendeki herhangi bir sıçramayı sınırlayacak ve doların Salı günkü yedi ayın en yüksek seviyesi olan 142,26'dan sadece biraz uzakta 141,56 yende desteklenmesini sağlayacak.

Euro da aynı şekilde 155,37'lik zirve seviyesinden geriledikten sonra 154,54 yende sabitlendi. Tek para birimi dolar karşısında 1,0965 dolarda yatay seyrederken, sterlin 1,2760 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Sterlin, günün ilerleyen saatlerinde İngiltere tüketici fiyatları verilerinden büyük bir testle karşı karşıya kalacak ve herhangi bir yukarı yönlü sürpriz, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günkü politika toplantısında 50 baz puanlık bir artış yapması için baskıyı artıracak.

Medyan tahminler manşet enflasyonun %8,4'e gerileyeceği, ancak çekirdek enflasyonun %6,8'de kalacağı yönünde.