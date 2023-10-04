Asya borsaları geriledi

Asya borsaları, küresel tahvil piyasalarında devam eden satışlara paralel olarak ABD Hazine tahvil getirilerinin 16 yılın zirvesine tırmanarak hisse değerlemeleri için tehlike oluşturması ve genel olarak riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasının ardından 11 ayın dip seviyesine geriledi.

Tahvil getirilerindeki keskin yükselişin desteğiyle yeni zirvelere yükselen dolar karşısında yalnızca Japonya'nın piyasaya müdahale ettiğinden şüphelenilen yen durabildi. Dolar yen karşısında dün Londra işlemlerinde öğle saatlerinde dolar karşısında 150 seviyesini aşmasının ardından bir anda gerileyerek 147.3 yen seviyesine indi.

Tokyo'dan konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Japonya maliye bakanı ve döviz piyasaları konusundaki en üst düzey yetkilisi yenin hareketi hakkında doğrudan bir yorunda bulunmadı. ABD'de yeni iş ilanlarının tahminlerden daha fazla arttığını gösteren verinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puanın üzerinde artarak %4.838 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.19 ile art arda ikinci defa %1'in üzerinde kayıp kaydederken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.54 düşüş kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişleri henüz tehlikeli seviyede görmediklerini söylediler.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed için önemli olan konunun finansal koşullarda bu gibi değişikliklerin tüketicilerin ve şirketlerin harcama ve yatırımlarına nasıl etki ettiği olduğunu ve bu alanda şimdilik "normal bir sıkılaştırma döngüsünde olması beklenen şeylerin" gerçekleştiğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da tahvil getirilerindeki yükselişlerin sonucunda ne olacağını takip ettiğini ancak yine de Fed'in politika faizini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Yende dalgalı seyir

Yen dolar karşısında, dün beklenmedik şekilde yükselmesiyle kuvvetlenen Japon yetkililerin piyasa müdahale ettiği yönündeki spekülasyonun ardından bugün 150 seviyesine tekrar yaklaştı.

Dolar/yen kuru 150.165 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yen yaklaşık %2 değer kazandı ve kur 147.30 ile dip yaptı. Dolar/yen kuru bugün ise dünkü kapanışa kıyasla %0.09 artışla 149.15 seviyesinde işlem gördü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.02 düşüşle 107.05 seviyesine geriledi. Euro/dolar %0.03 artışla 1.0468 seviyesine yükseldi.