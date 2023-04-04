Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi
Asya borsaları, Hong Kong hariç alış alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Küresel piyasalarda, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişeleri devam ediyor.
Hafta sonu OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kesintiye gitme kararı alması, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleye etkisi piyasaların odağındaki yerini koruyor.
Dünya genelinde enerji şirketlerinin hisse fiyatları önemli ölçüde yükseliş kaydederken, teknoloji firmalarının hisse senedi fiyatları geriledi. Analistler, Asya borsalarında da teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının devam ettiğinin görüldüğünü söyledi.
Bugün Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,60'ta sabit bırakırken, politika metninde "gerekmesi halinde ek sıkılaştırmanın yapılabileceğini" belirtti.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.480,51 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.312,56 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.273,5 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla günü 28.287,42 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üstünde 132,8'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 59.106,44 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 20.274,59 puanda seyrediyor.