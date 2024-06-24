Asya borsaları karışık seyrediyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bölgedeki veri gündeminde ise bu hafta Japonya'da açıklanacak olan enflasyon verileri öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısındaki düşüş eğilimi üst üste 8'inci işlem gününe taşındı.

Söz konusu gelimelerin ardından Japonya'nın üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda, Japon Yen'ine yetkililerin gerekirse 24 saat destek için müdahale etmeye hazır olduklarını söylemesi dikkati çekti.

Öte yandan, Çin ve Avrupa Birliğinin (AB), Çin'den Avrupa'ya ithal edilen elektrikli araçlar için tarife koyma planları hakkında müzakerelere başlamayı kabul ettiğine yönelik haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 38.836 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.767 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 2.981 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 17.895 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 77.352 puanda bulunuyor.