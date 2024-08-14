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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmayı sürdürürken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izlenirken, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, gelecek ay parti başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kişida'nın bu kararının Japonya ekonomi yönetimini nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri piyasalarda risk iştahını törpülerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 147,1 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,54 artışla günü 36.427 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,87 değer kazancıyla 2.644 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 azalışla 17.070 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 2.850 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 79.050 puanda seyrediyor.

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