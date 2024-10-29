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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takviminin öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP), 2009'dan beri ilk kez ulusal parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde (Şuugiin) çoğunluğu kaybetmesi sonrası Başbakan İşiba Şigeru, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını, "seçmenlerin verdiği ağır bir karar" şeklinde nitelendirdi.

İşiba, bazı politik konularda muhalefet partileriyle müzakere etmeye istekli olduğunu ifade ederek, yeni kabinenin oluşturulmasında diğer partilerden destek alınabileceğinin sinyalini verdi.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi dün yüzde 0,2 artışla 153,3 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde ise yüzde 0,3 düşüşle 152,9 seviyesinde seyrediyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre eylül ayı işsizlik oranı yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 38.882 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.616 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 3.293 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 primle 20.688 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 79.718 puandan işlem görüyor.

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