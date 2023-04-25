Asya borsaları karışık seyretti

ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs ayı itibarıyla son verebileceği beklentilerini güçlendirirken, artan resesyon kaygısı risk iştahını olumsuz etkiledi.

Analistler, Asya'da Çin ekonomisinin durumuna ilişkin belirsizliklerin de risk algısını desteklemeye devam ettiğini belirterek, Çin ile ABD arasında artan gerilimin bölge borsalarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Güney Kore ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri geride bıraktığını aktaran analistler, bu durumun enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan Güney Kore Merkez Bankası için politika alanı açtığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,37 azalışla 2.489 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32 düşüşle 3.264 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla günü 28.620 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın hemen altında 134,18'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak 60.118 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,76 düşüşle 19.610 puanda seyrediyor.