Asya borsaları yeşilde

Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki düşüşler ve ABD'de beklentilerin altında açıklanan istihdam verilerinin tahvil getirilerinde 16 yılın zirvesinden gerilemeye yol açmasıyla, 11 ayın dip seviyesinden toparlandı.

Ancak yarın açıklanması beklenen tarım dışı istihdam raporu verileri yükselişlerin sürmesi ya da durması yönünde belirleyici olabilir. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Wall Street'te dün kaydedilen kazanımlara paralel olarak %1.09 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi %1.66 artış kaydetti. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0.3 yükselirken Çin'de borsalar resmi tatil nedeniyle kapalı kaldı. Dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve petrol fiyatlarının %5 düşmesinin yatırımcıları rahatlatmasıyla Tahvil piyasalarındaki bozgun hafifledi.

Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileri risk iştahının azalmasına neden olmuştu. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 2 baz puan düşüşle %4.7163'e gerileyerek dün verdiği kayıpları artırdı ve 16 yılın zirve seviyesinden düşüşünü sürdürdü. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporu verisi yakından izlenecek. Ekonomistler, verilerin tarım dışı istihdamın Eylül ayında 170,000 seviyesine gerilediğini, işsizlik oranının da %3.7'ye düştüğünü göstermesini bekliyorlar. Ağustos ayında açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam 187,000, işsizlik oranı da %3.8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yen soluk aldı

Yen, dün ABD'de açıklanan karmaşık ekonomik verilerin yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımına gideceği beklentilerini hafifletmesinin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle rahatladı. Salı günü 150 seviyesini aşmasının ardından yende görülen keskin toparlanma Japon yetkililerinin yene destek olmak üzere piyasaya müdahale ettiği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu.

Ancak Japonya Merkez Bankası (BOJ) para piyasası verilerine göre dün büyük olasılıkla piyasaya müdahale edilmedi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.19 düşüşle 106.56 seviyesine geriledi. Dolar yen karşısında %0.43 düşüşle 148.48 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.16 artışla 1.052 seviyesine yükseldi.