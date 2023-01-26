Asya borsalarında görünüm karışık

Asya borsaları yedi ayın zirvesine yükselirken, yeni ay yılı tatili nedeniyle üç gün tatil kapalı kalmasının ardından işleme açılan Hong Kong borsası diğer piyasalara yetişmeye çalıştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.83 yükseldi.Japonya'nın Nikkei endeksi %0.30 gerilerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1.6 yükseldi. Çin de dahil olmak olmak üzere bazı Asya ülkelerinde tatilin devam etmesi nedeniyle borsalar kapalı kalmaya devam ederken, Avustralya borsasının da resmi tatil nedeniyle kapanmasıyla işlem hacmi düştü.

Yatırımcıların FED'in agresif faiz artırım politikasını yakında yumuşatacağı fikrini satın aldığı ve bu yükselişin Kanada Merkez Bankası'nın Çarşamba günü daha fazla faiz artırımını şimdilik erteleyeceğini söyleyen ilk büyük merkez bankası olmasının ardından geldiği belirtildi.