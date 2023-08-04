Asya borsalarında karışık seyir

Genel olarak Asya borsaları yükselirken, dolar, yatırımcıların ABD'de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri öncesinde istihdam piyasasının dayanıklı olduğuna işaret eden bir dizi veriyi değerlendirmesiyle dokuz ayın zirvesinden geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.20 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.01 düşüş kaydetti.

Açıklanan verilere göre işsizlik maaşı başvurusu yapan ABD'lilerin sayısı geçen hafta hafif yükselirken, istihdam piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam etmesiyle işten çıkarmalar Temmuz'da 11 ayın dip seviyesine geriledi.

ABD borsalarına yön vermesi beklenen şirketlerden Amazon analist beklentilerini aşan satış büyümesi ve kâr açıklarken, Apple da satışlarında görülen durgunluğun mevcut çeyrek dönemde de devam edeceğini öngördü.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün %4.198 ile gördüğü dokuz ayın zirvesinin hemen altında kalarak Asya işlemlerinde %4.187 seviyesini gördü.

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de dokuz yılın zirvesi %4.326'ya yakın seyrederek %4.302 seviyesini gördü.