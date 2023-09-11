Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsaları, Çin hisse senedi piyasalarını izleyip gerilerken, Çin inşaat sektörü hisseleri ülkede gayrimenkul piyasasını canlandırmak için atılan adımların yeterli olmayacağı endişeleriyle düşüşünü bugün de sürdürdü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.20 geriledi. Avustralya borsası %0.12 düşüşle kayıplarını artırırken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.48 düşüş kaydetti.

Yatırımcıların Çin'in zor durumdaki gayrimenkul sektöründen uzaklaşmasıyla Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1.4 geriledi. Son haftalarda konutlardan sorumlu bakanlık, merkez bankası ve finansal düzenleme kurumu da dahil olmak üzere Çinli kurumlar, ağır borç yükü altındaki gayrimenkul ve inşaat şirketlerine destek olmak için aralarında kredi koşullarını gevşetmenin de bulunduğu bir dizi önlem aldı. Beijing, Shanghai ve Shenzhen gibi büyük kentlerde de talebi artırmak üzere daha fazla adım atılması bekleniyor.

Buna rağmen Hong Kong borsası gayrimenkul endeksi %4'e yakın düştü, Çin anakarasındaki inşaat şirketlerinin hisseleri de %3.2 geriledi. E-ticaret devi Alibaba şirketin CEO'su Daniel Zhang'ın beklenmedik şekilde şirketin bulut bilişimi biriminden de ayrılmasının ardından %3.1 gerilerken, Hong Kong borsasını daha da aşağı çekti.

ABD piyasalarında Çarşamba günü açıklanacak olan tüketici fiyatları verisi bekleniyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki para politikası toplantısında faizleri sabit tutacağına %93 ihtimal verirken Kasım'da yeniden sabit tutma olasılığını ise yalnızca %53.5 olarak fiyatlıyorlar. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Cuma günü ABD kapanışında %4.256 seviyesini görmesinin ardından bugün %4.2939 seviyesine yükseldi. Faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise ABD kapanışında %4.984 seviyesini görmesinin ardından bugün %5.0033 seviyesine yükseldi.

Japon Yeni güçlendi

Yen, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarının Japonya'nın yakın zamanda negatif oranlardan uzaklaşarak yeni bir döneme girebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle değer kazanırken dolar ABD enflasyon verisi öncesinde geriledi. Ueda, haftasonu gerçekleştirdiği açıklamalarda merkez bankasının %2 enflasyon hedefine yaklaşıldığında negatif faiz oranı politikasını bitirebileceğini söyledi. Dolar, yen karşısında %1.12 düşüşle 146.16 seviyesinde işlem gördü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.26 düşüşle 104.58 seviyesine geriledi. Euro/dolar %0.33 artışla 1.0734 seviyesine yükseldi.