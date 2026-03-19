Asya borsalarında "kızıl" sabah: Hürmüz Boğazı krizi piyasaları neden felç etti?

Katar, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kritik doğal gaz ve petrol altyapılarına yönelik saldırı haberleri, Asya finans merkezlerini adeta bir türbülansın içine itti. Japonya’nın Nikkei 225 ve Güney Kore’nin KOSPI endeksleri, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanma noktasına gelmesiyle açılışta hızla gerilerken; bu durum küresel imalat sanayinin kalbi olan bölge için "enerji şoku" riskini somutlaştırdı. Yatırımcı algısındaki bu keskin bozulma, enerji arzının kesilmesi durumunda üretim hatlarının durma noktasına geleceği endişesinden besleniyor.

Üretim maliyetleri ve ithalat bağımlılığı kıskacı

Asya'nın sanayi devleri için petrol ve gaz fiyatlarındaki her bir birimlik artış, doğrudan üretim maliyetlerine ve dolayısıyla enflasyonist baskıya dönüşüyor. Özellikle yarı iletken ve otomotiv sektörlerinde yoğunlaşan satışlar, küresel tedarik zincirindeki kırılganlığın ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Piyasa aktörleri, enerji sepetini çeşitlendiremeyen ekonomiler için bu durumun sadece geçici bir dalgalanma değil, uzun vadeli bir büyüme engeline dönüşebileceği uyarısını yapıyor.

Güvenli liman arayışı ve sermaye göçü

Endekslerdeki %3’e yaklaşan değer kayıpları, sermayenin riskli varlıklardan hızla çekilerek defansif enstrümanlara kaydığını gösteriyor. Bölgesel para birimlerinin dolar karşısındaki zayıf seyri, ithalat faturasını daha da ağırlaştırırken; merkez bankalarının bu volatiliteye karşı müdahale alanı giderek daralıyor. Finans merkezlerinde hakim olan hava, enerji arz güvenliği yeniden tesis edilmediği sürece piyasalardaki bu "alarm modunun" kalıcı hale gelebileceği yönünde.

Stratejik manevralar ve çıkış yolu arayışı

Piyasalar, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin stratejik petrol rezervlerini kullanma veya alternatif enerji koridorları oluşturma çabalarını yakından izliyor. Ancak mevcut lojistik engeller ve jeopolitik sis bulutu, kısa vadeli çözümlerin etkisini sınırlıyor. Mevcut tablo, Asya piyasalarının artık sadece ekonomik verilere değil, doğrudan doğruya Orta Doğu’daki askeri manevralara endeksli bir fiyatlama sürecine girdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.