Asya borsalarında tahvil dopingi

Asya-Pasifik piyasaları, ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizlerinin on yıldan uzun süredir görülmeyen seviyelere çıkmasına rağmen yükselişe geçmesi dikkat çekti.

ABD’nin gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi %4,34 ile Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek tahvil getirileri genellikle daha düşük hisse senedi fiyatları anlamına gelmekte.

Japonya'da Nikkei 225 %0,67, Topix ise %0,73 yükseldi. Gece saatlerinde SoftBank Group'un çip birimi Arm, yılın en büyüğü olması beklenen Nasdaq listelemesi için başvuruda bulundu.

Güney Kore'nin Kospi Endeksi de %0,53 değer kazanırken, Kosdaq %0,42 artış gösterdi. Avustralya S&P/ASX 200 marjinal bir yükseliş kaydetti.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yedi günlük kayıp serisinden toparlanarak %0,54 değer kazanırken, Çin anakarasında CSI 300 %0,1 artış gösterdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi ay başından bu yana yaklaşık 40 baz puan yükseldi. Tahvil fiyatları düştükçe getirileri yükseliyor. Tahvil piyasalarındaki satışlar, belli bir nedeni olmaması ve enflasyon beklentilerinde büyük değişimlere yol açmaması sebebiyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu durum enflasyon beklentilerinden arındırılmış olan "reel" getirilerin yükseldiği anlamına geliyor.