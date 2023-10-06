Asya borsalarında yön yukarı

Tahvil piyasalarındaki satışlar bugün yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde durulurken Asya borsaları yükseldi. ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşması halinde faizlerin uzun bir süre yüksek kalacağı varsayımıyla yapılan fiyatlamaların devam edeceği düşünülüyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.91 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.01 düşüş kaydetti. Petrol fiyatlarındaki düşüş de piyasaları rahatlatan bir başka unsur oldu.

Brent ham petrolü vadeli kontratları varil başına 84.50 dolara geriledi. Bu seviye, geçen hafta kaydedilen 11 ayın zirvesinin yaklaşık %13 altında. Son dönemde ABD'de açıklanan veriler ekonomi için karmaşık bir görünüm arz etse de yatırımcılar faizlerin uzun süre yüksek kalması hatta daha da yükseltilmesi ihtimalini güçlendiren verileri yakından izliyorlar.

Bu beklentiler borçlanma maliyetlerinin göstergesi olan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinde getirilerin beş haftada 55 baz puan yükselmesine yol açtı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri son olarak %4.72 seviyesinden işlem gördü. Reuters anketine katılan ekonomistler, bugün açıklanacak verilerin ABD ekonomisinde tarım dışı istihdamın Eylül ayında 170,000 arttığını, işsizlik oranının da %3.7'ye gerilediğini göstermesini bekliyor.

Uzmanlar istihdam artışının daha güçlü gerçekleşmesi halinde tahvil piyasalarında satışların tekrar başlayabileceğini, doların değerinin artabileceğini belirtiyorlar.