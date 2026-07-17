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Asya borsalarındaki ‘yapay zeka’ düşüşü Amerika'ya sıçradı

Asya piyasalarında başlayan düşüşler ABD borsalarına yayılıyor. Nasdaq-100 Futures Endeksi güne yaklaşık yüzde 2 düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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Asya borsalarındaki ‘yapay zeka’ düşüşü Amerika'ya sıçradı
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Deniz GÜLDAĞ

Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin artan endişeler, küresel teknoloji ve çip hisselerinde satış baskısını artırdı.

Tayvan ve Japonya borsaları özellikle çip sektöründeki satışlar sebebiyle sert geriledi. Tayvan'ın ana endeksi 'TWII' yüzde 6,5, Japonya'nın ana endeksi 'Nikkei 225' ise yüzde 4 düşüş kaydetti. Güney Kore piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalıydı.

Çin piyasalarında da sert düşüş devam ediyor; Shangai Composite Endeksi(SSE) yüzde 3, Shenzhen Component Endeksi(SZSE) de yüzde 5,5 oranında değer kaybetti.

ABD'de pre-market işlemlerde Sandisk, Applied Materials, Corning ve Dell Technologies hisseleri en sert düşüş yaşayan şirketler arasında yer aldı.

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