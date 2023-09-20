Asya ekonomik büyüme tahminleri düşürüldü

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Çin'in emlak sektöründeki zayıflık ve El Nino ile ilgili risklerin bölgesel beklentileri gölgelemesi nedeniyle bu yıl kalkınmakta olan Asya'daki ekonomik büyümenin daha önce beklenenden biraz daha düşük olacağını bildirdi.

Bölgesel ekonomik görünümünü güncelleyen ADB, kalkınmakta olan Asya için 2023 büyüme tahminini Temmuz ayında öngörülen yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye düşürdü.

Ancak Asya-Pasifik'teki 46 ekonomiden oluşan ve Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dahil edilmediği grup için 2024 büyüme tahmini ise yüzde 4,7'den yüzde 4,8'e yükseltildi.

ADB baş ekonomisti Albert Park, "Bölgede oldukça güçlü iç tüketim ve yatırıma dayanan ve ihracata dayalı büyümeyi azaltan dış talebe rağmen dirençli bir büyüme görüyoruz" dedi. Park, gelişmekte olan Asya'da büyüme şimdiye kadar güçlü seyretmiş ve enflasyon baskıları azalmış olsa da, hükümetlerin gıda güvenliği de dahil olmak üzere bölgenin karşı karşıya olduğu birçok zorluğa karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

ADB, Doğu Asya, Güney Asya ve Güneydoğu Asya için 2023 büyüme tahminlerini yumuşattı; Çin ve Hindistan'ın sırasıyla %4,9 ve %6,3 büyümelerini beklenirken bu oranlar Temmuz ayında sırasıyla %5,0 ve %6,4 olara tahmin edilmişti. Çin ve Hindistan için 2024 büyüme tahminlerini sırasıyla %4,5 ve %6,7 olarak korudu.

ADB raporunda Çin'deki emlak krizinin "aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu ve bölgesel büyümeyi engelleyebileceğini" vurgulandı.

Gelişmekte olan Asya'da enflasyonun geçen yılki %4,4 seviyesinden bu yıl %3,6'ya gerileyeceği ve 2024'te %3,5'e düşerek merkez bankalarına politika alanı sağlayacağı tahmin ediliyor.