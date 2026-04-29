Asya ekonomileri için 2026 büyüme beklentisi zayıfladı

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Orta Doğu'daki çatışmanın enerji fiyatlarını yükseltmeye, finansal koşulları sıkılaştırmaya ve bölgesel ekonomik aktiviteyi baskılamaya devam etmesi nedeniyle gelişmekte olan Asya ve Pasifik ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

ADB Başkanı Masato Kanda, güncellenen görünümün büyüme tarafında belirgin aşağı yönlü revizyona ve enflasyonda keskin yükselişe işaret ettiğini belirterek, mevcut durumun geçici dalgalanmalardan ziyade küresel enerji ve ticaret ağlarında sistemik ve uzun süreli bozulmalar yarattığını ifade etti.

Banka, bölge ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahminini %5,1'den %4,7'ye, 2027 yılı tahminini ise %5,1'den %4,8'e düşürdü. Bölgesel enflasyonun ise geçen yılki %3,0 seviyesinden bu yıl %5,2'ye yükselmesi, 2027'de ise %4,1'e gerilemesi bekleniyor.

ADB, çatışmanın ekonomik etkilerinin başlangıçta öngörülenden daha uzun sürdüğüne dair işaretlerin güçlendiğini vurguladı. Enerji üretimi ve taşımacılığına yönelik devam eden riskler ile petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki kalıcı baskının, özellikle yakıt ithalatına, turizm gelirlerine, döviz girişlerine ve dış finansmana bağımlı ekonomiler için büyüme görünümünü zayıflattığı ve enflasyon baskılarını artırdığı belirtildi.

Yeni tahminler, petrol fiyatlarının 2026 yılında ortalama varil başına 96 dolar seviyesinde gerçekleşeceği varsayımına dayanıyor. Bu seviye, çatışma öncesi ocak-şubat dönemindeki 69 dolarlık ortalamanın belirgin şekilde üzerinde bulunuyor. 2027'de ise petrol fiyatlarının 80 dolar civarına gerilemesi bekleniyor.

ADB, çatışmanın yeniden tırmanması halinde oluşabilecek daha olumsuz senaryoda ise petrol fiyatlarının daha da yükselmesiyle birlikte gelişmekte olan Asya ve Pasifik'te büyümenin bu yıl %4,2'ye, gelecek yıl %4,0'e kadar yavaşlayabileceğini, enflasyonun ise 2026'da %7,4 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.